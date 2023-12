Your browser does not support the audio element.

Сеть магазинов "Лента" приняла решение прекратить продажу сливочного масла "Сулимовское" от челябинского производителя после выявления фактов фальсификации, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Фото: "Butter and sugar melt together" by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.