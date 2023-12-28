Сеть магазинов "Лента" прекратила продажу сливочного масла "Сулимовское"

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сеть магазинов "Лента" приняла решение прекратить продажу сливочного масла "Сулимовское" от челябинского производителя после выявления фактов фальсификации, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Фото: "Butter and sugar melt together" by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.

Первые признаки нарушений в качестве продукции были выявлены в масле еще в мае 2023 года, в частности, обнаружены растительные жиры, однако поставки продукции не были прекращены.

В рамках уведомления, направленного в торговые сети Челябинска, было выделено, что как производитель, так и продавец несут равную ответственность за безопасность продукции, особенно в случаях, когда она может представлять опасность для здоровья потребителей. В декабре 2023 года сеть магазинов "Лента" официально объявила о том, что сливочное масло "Сулимовское" более не будет представлено на полках их магазинов, сообщает kursdela.biz.

Кроме того, производителю масла Владимиру Тимошкину было отправлено предостережение от Россельхознадзора, указывающее на необходимость соблюдения стандартов качества и безопасности продукции.