Стоимость зарубежного вина в России вырастет от 40% до 60% в следующем году. Это связано с колебаниями валюты, а также с дефицитом сотрудников и наращивании пошлин. Информация приводится в Telegram-канале Baza.
В компании Simple к концу года заявили о снижении запасов вина, а также о приобретении в 2022 году вина по выгодному курсу. На вино, которое закупается по новому курсу, цена вырастет. Много импортных компонентов также находятся в российских винах, поэтому они тоже увеличатся в цене.
Отмечается, что сильнее всего на ценах скажется повышение пошлин и акцизов, они уже выросли вдвое с 12,5% до 20%.
Вино низкого ценового сегмента может стоить около 700 рублей вместо 400 рублей. Стоимость некоторых вин увеличится до 60%.
Ранее сообщалось о том, что в России на 5-20% подорожает ряд товаров. Как заявили сами производители и дистрибьюторы, подорожание коснётся молочной продукции, кофе, соков и риса, а также кондитерских изделий.
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).