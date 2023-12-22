Baza: стоимость зарубежного вина повыситься до 60% в следующем году

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика Рынки

Стоимость зарубежного вина в России вырастет от 40% до 60% в следующем году. Это связано с колебаниями валюты, а также с дефицитом сотрудников и наращивании пошлин. Информация приводится в Telegram-канале Baza.

Фото: Комсомольская правда by Влад Комяков

В компании Simple к концу года заявили о снижении запасов вина, а также о приобретении в 2022 году вина по выгодному курсу. На вино, которое закупается по новому курсу, цена вырастет. Много импортных компонентов также находятся в российских винах, поэтому они тоже увеличатся в цене.

Отмечается, что сильнее всего на ценах скажется повышение пошлин и акцизов, они уже выросли вдвое с 12,5% до 20%.

Вино низкого ценового сегмента может стоить около 700 рублей вместо 400 рублей. Стоимость некоторых вин увеличится до 60%.

Ранее сообщалось о том, что в России на 5-20% подорожает ряд товаров. Как заявили сами производители и дистрибьюторы, подорожание коснётся молочной продукции, кофе, соков и риса, а также кондитерских изделий.