В РФ на 20% могут подорожать кофе, йогурты и рис

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России на 5-20% подорожает ряд товаров. Как заявили сами производители и дистрибьюторы, подорожание коснётся молочной продукции, кофе, соков и риса, а также кондитерских изделий.

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"Так, "Вимм-Билль-Данн" (управляет молочными активами PepsiCo в РФ) сообщил о росте цен в среднем на 4,9% на молочную продукцию, на соки — на 16,1%, производитель йогуртов Ehrmann — на 5%. "Мултон Партнерс" (ранее Coca Cola) увеличивает цены на безалкогольные напитки на 13%, Nestle на кофе и напитки из него — на 15%, на кондитерские изделия — на 8%, на готовые завтраки — до 9,5%, "Любятово" на печенье — на 6%", — пишет "Коммерсант".

Также выросли цены на шоколад: производители Ritter Sport и Ferrero Rocher подняли цены на 7-14%. В то же время, оптовая цена на рис от его поставщика "Агроимпорта" выросла на 22%.

По словам производителей, рост цен связан с ростом валют и затратами на импортное сырьё. Однако в Минсельхозе заявили, что данная ситуация находится "на особом контроле".