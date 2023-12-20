В октябре объем вложений в гособлигации США уменьшился на $73 млн до $31 млн. Отмечается, что данный показатель был понижен более чем в два раза. Соответствующая информация приводится в Министерстве финансов США.
В Минфине США заявлено, что на долгосрочные облигации в портфеле РФ приходится $28 миллионов (против $61 млн в сентябре). Оставшиеся три (против $12 млн в сентябре) связаны с краткосрочными облигациями.
Так, отмечается, что объём вложений в гособлигации США снизился с февраля по июль 2023 года. После этого показатель снова взлетел.
Отмечается, что в феврале показатель составил $75 млн. В июле он снизился до $29 млн.
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