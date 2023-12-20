РФ более чем в два раза снизила вложения в гособлигации США в октябре

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

В октябре объем вложений в гособлигации США уменьшился на $73 млн до $31 млн. Отмечается, что данный показатель был понижен более чем в два раза. Соответствующая информация приводится в Министерстве финансов США.

Фото: phillipcapital.com

В Минфине США заявлено, что на долгосрочные облигации в портфеле РФ приходится $28 миллионов (против $61 млн в сентябре). Оставшиеся три (против $12 млн в сентябре) связаны с краткосрочными облигациями.

Так, отмечается, что объём вложений в гособлигации США снизился с февраля по июль 2023 года. После этого показатель снова взлетел.

Отмечается, что в феврале показатель составил $75 млн. В июле он снизился до $29 млн.

Ранее Центробанк России заявил, что у него нет казначейских обязательств перед США.