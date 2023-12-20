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Боррель: Евросоюз променял одно энергетическую зависимость на другую

1:52
Экономика

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что Евросоюз в стремлении преодолеть "энергетическую зависимость" от России поменял её в итоге на другую. Но судя по его высказыванию, зависимость от поставок из США — это хорошо для Европы.

Боррель: Евросоюз променял одно энергетическую зависимость на другую
Фото: CreativeCommons by andyarthur is licensed under CC BY 2.0

Выступая на форуме Sommet Grand Continent, он заявил, что "реакция ЕС" на события на Украине "была впечатляющей, включая радикальное снижение нашей энергетической зависимости от энергоресурсов из России, что казалось невозможным, когда эта зависимость оценивалась в 40 процентов".

"Но мы это сделали, хотя мы за это, конечно, заплатили свою экономическую цену… Возможно, мы заменили одну зависимость на другую, но мы, тем не менее, освободились от энергетической зависимости от России", — заявил Боррель.

Стоит отметить, что в Европу в ноябре было поставлено рекордное количество сжиженного природного газа из российских месторождений — 1,75 млн тонн. Предыдущий максимум — 1,737 млн тонн — был достигнут в декабре 2022 года.

Рекорды в импорте российского СПГ, кстати, ставит в том числе и Испания, уроженцем которой является Жозеп Боррель.

Что касается поставок из США, то в прошлом году, когда цены на газ достигали рекордных значений, европейские политики неоднократно высказывали претензии американским поставщикам. В том духе, что они поступают не по-партнёрски, поставляя газ по столь высоким ценам.

Однако эти увещевания на американцев не подействовали. В Вашингтоне посоветовали только проявлять большую гибкость и активность в поисках поставщиков.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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