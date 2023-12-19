Евростат оценил убыток от антироссийских санкций за газ в $1,5 трлн

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Евросоюзе рассказали, сколько составил убыток за газ из-за антироссийских санкций. Согласно данным Евростата, он составляет почти 1,5 триллиона долларов.

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При этом уточняется, что больше всего на этом заработали заокеанские союзники — США. В это время, РФ нарастила поставки газа в Азию вдвое, чем успешно пробила свой нефтяной потолок и сумела восстановить доходы. В то же время, странны Запада потеряли почти полтора триллиона долларов, поэтому призывы пойти на попятную звучат всё чаще.

"Те энергетические ресурсы, которые ранее направлялись в Европу, в значительной мере были перенаправлены на новые рынки. Если говорить о нефти, то мы, наверное, порядка 20% от тех объёмов, которые ранее поставлялись в Европу, перенаправили на другие рынки — Индия, Китай, другие страны", — пояснил вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, объёмы поставок из РФ в Евросоюз уменьшились на треть. Часть из них была перенаправлена в Азию.

В итоге антироссийские санкции Запада привели к сбоям в цепочках поставок, а также росту цен на энергоносители во всем мире, в результате чего ЕС столкнулся с энергетическим кризисом.