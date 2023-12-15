В 2023 году Татарстан добыл 37 млн тонн нефти

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала 2023 года в Татарстане добыли 37 миллионов тонн нефти, как сообщил министр промышленности и торговли республики, Олег Коробченко, в интервью для "Татарстан Онлайн".

Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

Он отметил, что 70% добытого сырья было переработано прямо на территории республики.

Коробченко подчеркнул, что в области нефтехимии достигнуты значительные успехи, в частности, началось развитие малотоннажной химии.

Министр выразил уверенность в том, что благодаря расширению производства в ближайшем будущем местные промышленные предприятия смогут выпускать до 250 тысяч тонн полиэтиленов, сообщает inkazan.ru.

"Это значительный резерв сырья для последующих переработок", — подчеркнул чиновник, прокомментировав ситуацию.