С начала 2023 года в Татарстане добыли 37 миллионов тонн нефти, как сообщил министр промышленности и торговли республики, Олег Коробченко, в интервью для "Татарстан Онлайн".
Он отметил, что 70% добытого сырья было переработано прямо на территории республики.
Коробченко подчеркнул, что в области нефтехимии достигнуты значительные успехи, в частности, началось развитие малотоннажной химии.
Министр выразил уверенность в том, что благодаря расширению производства в ближайшем будущем местные промышленные предприятия смогут выпускать до 250 тысяч тонн полиэтиленов, сообщает inkazan.ru.
"Это значительный резерв сырья для последующих переработок", — подчеркнул чиновник, прокомментировав ситуацию.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".