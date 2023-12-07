В "Руспродсоюзе" объяснили резкое подорожание продуктов

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на продукты скачут из-за несогласованности действий производителей и магазинов, объяснил исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

По его мнению, продуктовая инфляция — это "нормальный процесс". Но если бы ретейлеры согласовывали корректировку ценовой политики с предприятиями-изготовителями, стоимость росла бы постепенно и, как следствие, безболезненно для населения.

"Ни один покупатель даже не заметил бы этих изменений, — уверен Востриков — А когда это уже не один рубль, а 20-30 рублей, тогда да, тогда, естественно, это все замечают".

Он считает оптимальным и логичным объединить розницу и производство в единую IT-систему, которая позволяла бы регулировать цены с учётом спроса и предложения, а также потребностей участников рынка.

Ранее к схожим выводам пришёл спикер Госдумы Вячеслав Володин — по его словам, цены на яйца взлетели из-за недостаточного мониторинга.