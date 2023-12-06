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Володин назвал причину подорожания яиц

1:19
Политика » Власть » Парламент

Недостаточная эффективность работы думского комитета по экономической политике стала одной из причин взрывного роста цен на яйца, считает спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Володин назвал причину подорожания яиц
Фото: Фото: BBC

В среду прошло закрытое заседание Госдумы, на котором рассматривался этот животрепещущий вопрос; о нём сообщила Ксения Собчак в своём телеграм-канале. Депутаты рассказали о жалобах избирателей на яйца — мол, Новый год на носу, сдержите уже продуктовую инфляцию ради всего святого.

По мнению Володина, за ценами не уследил комитет по экономической политике.

"Обратили внимание, что комитет недостаточно эффективный в вопросах контроля. Мониторинг цен нужно вести комитету, — попенял он. — А комитет по контролю должен здесь подключиться и разобраться".

Было принято решение о создании рабочей комиссии "по изучению ситуации и поиску решений" во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым, добавил глава Госдумы.

Ранее депутат от КПРФ Нина Останина обратилась в ФАС с просьбой проверить обоснованность настолько резкого подорожания, а вице-премьер Виктория Абрамченко поручила профильным министерствам нарастить производство кур и яиц.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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