Недостаточная эффективность работы думского комитета по экономической политике стала одной из причин взрывного роста цен на яйца, считает спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
В среду прошло закрытое заседание Госдумы, на котором рассматривался этот животрепещущий вопрос; о нём сообщила Ксения Собчак в своём телеграм-канале. Депутаты рассказали о жалобах избирателей на яйца — мол, Новый год на носу, сдержите уже продуктовую инфляцию ради всего святого.
По мнению Володина, за ценами не уследил комитет по экономической политике.
"Обратили внимание, что комитет недостаточно эффективный в вопросах контроля. Мониторинг цен нужно вести комитету, — попенял он. — А комитет по контролю должен здесь подключиться и разобраться".
Было принято решение о создании рабочей комиссии "по изучению ситуации и поиску решений" во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым, добавил глава Госдумы.
Ранее депутат от КПРФ Нина Останина обратилась в ФАС с просьбой проверить обоснованность настолько резкого подорожания, а вице-премьер Виктория Абрамченко поручила профильным министерствам нарастить производство кур и яиц.
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