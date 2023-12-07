ФТС: в 2023 году россияне попытались незаконно вывезти валюту на 876 млн рублей

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

С января по сентябрь этого года средства, объём которых жители РФ пытались незаконно вывезти из страны, составил 876 миллионов рублей. Информацию об этом приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Фото: yenizaman. az/posts/quotmoody39squot-ve-quotfitchquot-rusiyanin-reytinqlerini-endirib-2022-03-03-103428

Таким образом, ФТС начала 7,4 тысячи административных дел. Отмечается, что в общей сложности нелегально через границу было перевезено 1,19 млрд рублей против 1,02 млрд в январе-сентябре 2022 года. После этого было заведено 8,6 тысяч административных дел.

В ФТС заявили, что чаще всего жители РФ вывозят средства в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан, а ввозят из Турции, Германии, ОАЭ, США.

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