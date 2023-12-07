ФТС: в 2023 году россияне попытались незаконно вывезти валюту на 876 млн рублей

С января по сентябрь этого года средства, объём которых жители РФ пытались незаконно вывезти из страны, составил 876 миллионов рублей. Информацию об этом приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) России.
Таким образом, ФТС начала 7,4 тысячи административных дел. Отмечается, что в общей сложности нелегально через границу было перевезено 1,19 млрд рублей против 1,02 млрд в январе-сентябре 2022 года. После этого было заведено 8,6 тысяч административных дел.
В ФТС заявили, что чаще всего жители РФ вывозят средства в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан, а ввозят из Турции, Германии, ОАЭ, США.
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