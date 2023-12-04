Фетисов: Центробанк РФ может поднять ставку до 16% и более для борьбы с инфляцией

Финансовый аналитик Александр Фетисов не исключил, что Центробанк РФ может радикально повысить ключевую ставку. По его мнению, повышение может составить до 16% или более, чтобы продолжать бороться с инфляцией.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Как уточнил Фетисов, инфляционные ожидания населения на годовом горизонте существенно выросли. Так, в ноябре они достигли 12,2%. В то же время, увеличилась и годовая инфляция — она возросла на 1,2% по сравнению с октябрём. Так что, согласно текущим темпам роста цен, возрастают и риски превышения прогнозного диапазона Центробанка РФ по повышению ключевой ставки.

По его словам, базовый сценарий предусматривает ещё одно повышение ключевой ставки до 16%. Произойти это может уже на декабрьском заседании представителей регулятора.

"Однако нельзя исключать и более радикального повышения с целью купирования вероятных инфляционных тенденций в начале 2024 года и сохранения прогнозного диапазона инфляции на 2024 год на уровне 4-4,5%", — констатировал финансовый аналитик.