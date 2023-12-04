Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правила обрезки чёрной смородины
Профессор назвал новость о налоге на бездетность пиаром депутата
Финляндия расследует 400 преступлений на границе с РФ
Не мучайся на кухне с чисткой картофеля: попробуй этот лайфхак
ТАСС: ВС России перерезали последний путь снабжения ВСУ под Артёмовском
Генерал Катер: Украине нужно готовиться к суровой зиме из-за мощных ударов РФ
Эстонская пограничная служба предупредила о возможном закрытии границы с Россией
Врач Мисникова: заболевания щитовидной железы нарушают работу сердца
Международная академия ипотеки: цена вторичного жилья в РФ снизится на 10% к концу года

Фетисов: Центробанк РФ может поднять ставку до 16% и более для борьбы с инфляцией

Экономика

Финансовый аналитик Александр Фетисов не исключил, что Центробанк РФ может радикально повысить ключевую ставку. По его мнению, повышение может составить до 16% или более, чтобы продолжать бороться с инфляцией.

Фетисов: Центробанк РФ может поднять ставку до 16% и более для борьбы с инфляцией
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Как уточнил Фетисов, инфляционные ожидания населения на годовом горизонте существенно выросли. Так, в ноябре они достигли 12,2%. В то же время, увеличилась и годовая инфляция — она возросла на 1,2% по сравнению с октябрём. Так что, согласно текущим темпам роста цен, возрастают и риски превышения прогнозного диапазона Центробанка РФ по повышению ключевой ставки.

По его словам, базовый сценарий предусматривает ещё одно повышение ключевой ставки до 16%. Произойти это может уже на декабрьском заседании представителей регулятора.

"Однако нельзя исключать и более радикального повышения с целью купирования вероятных инфляционных тенденций в начале 2024 года и сохранения прогнозного диапазона инфляции на 2024 год на уровне 4-4,5%", — констатировал финансовый аналитик.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Шаман оказался внуком Ротару: певица оплачивает ему всё

Певица София Ротару вывезла с Украины любимого внука — Анатолия Евдокименко.

Певица София Ротару оплатила внуку Шаману все расходы за границей
Врач Вялов нашёл связь жирной пищи с раком поджелудочной железы
Есть две попытки спасти поджелудочную: врач назвал еду, вызывающую рак
Юморист Александр Ревва объявился в Москве: держался от других обособленно
Медики предупредили, кому употребление кофе грозит инфарктом
У иного подхода к решению демографического вопроса в РФ есть хорошие примеры Алексей Гончаров Добрая нравственность не внедряется указами: как сохранить браки? Сергей Лебедев Индейцы Эссекибо готовы вернуться в Венесуэлу из Гайаны Любовь Степушова
Побег Зеленского: спецслужбы США перевезут президента во Флориду
Украинские танкисты в шоке от танков "Абрамс"
Изъяли нож: шесть человек по делу об убийстве школьника арестовали в Иркутске
Изъяли нож: шесть человек по делу об убийстве школьника арестовали в Иркутске
Последние материалы
Правила обрезки чёрной смородины
Профессор назвал новость о налоге на бездетность пиаром депутата
Финляндия расследует 400 преступлений на границе с РФ
Не мучайся на кухне с чисткой картофеля: попробуй этот лайфхак
Врач: "Не мойте в раковине перед готовкой сырое мясо, рыбу и яйца"
ТАСС: ВС России перерезали последний путь снабжения ВСУ под Артёмовском
Генерал Катер: Украине нужно готовиться к суровой зиме из-за мощных ударов РФ
Эстонская пограничная служба предупредила о возможном закрытии границы с Россией
Врач Мисникова: заболевания щитовидной железы нарушают работу сердца
Международная академия ипотеки: цена вторичного жилья в РФ снизится на 10% к концу года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников