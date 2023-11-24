Российский бизнесмен Олег Дерипаска предрёк Германии "выход на паперть". Как указал он в своём Telegram-канале, скачок затрат на электроэнергию и газ в стране, а также дефицит, субсидии и выпуск долговых бумаг до не доведут до добра.
"Скачок затрат у немецкого бизнеса и рядовых немцев на электроэнергию и газ ставит некогда цветущую главную европейскую экономику на паперть с протянутой рукой", — заметил бизнесмен.
Ещё в прошлом году Германия, как и вся Европа в целом, столкнулась с серьёзным энергетическим кризисом, который был вызван санкциями в отношении России и дальнейшим постепенным отказом от её энергоносителей.
Отмечалось, что в следующем году власти Германии выделят пакет помощи стоимостью до 12 миллиардов евро. Таким образом, они намерены снизить тарифы на электроэнергию для энергоёмких производств страны.
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