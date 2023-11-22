Вице-премьер Новак назвал цены на нефть в РФ нормальными

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рынок нефти стабилен, цены находятся на уровне нормы, заявил Александр Новак в преддверии предстоящего собрания ОПЕК+. Вице-премьер России по энергетике заявил, что текущее состояние рынка нефти можно охарактеризовать как "сбалансированное" перед предстоящей встречей в Вене в выходные.

Фото: Reuters by Sergei Karpukhin

По словам российского вице-премьера, стоимость нефти в настоящее время находится на удовлетворительном уровне и отражает реальное положение дел на нефтяном рынке.

Однако Новак отказался комментировать прогнозы МЭА относительно предполагаемого избытка предложения нефти в 2024 году, даже при условии сохранения ограничений на добычу нефти со стороны стран ОПЕК+, сообщает oilcapital.ru.