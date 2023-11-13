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Российский производитель драгоценных металлов отреагировал на санкции от Великобритании

Экономика

Красноярский завод цветных металлов попал в список санкций Великобритании из-за "тесной связи" российского рынка золота с Кремлём.

Российский производитель драгоценных металлов отреагировал на санкции от Великобритании
Фото: openverse.org by PAUL (Van de Velde) -Fotografie is licensed under CC BY 2.0.

Представители "Красцветмета" заявили, что эти санкции не повлияют на операционную деятельность предприятия, несмотря на финансовый спад, замеченный еще в прошлом году.

"Давление на российские драгоценные металлы началось в 2022 году. С тех пор отрасль встраивается в новые реалии и даже наращивает производство. На этом фоне события вчерашнего дня не выглядят поворотными. "Красцветмет" не ведет деятельность в Великобритании и не имеет там активов. Компания не видит рисков исполнения своих обязательств в России и за рубежом. Операционная деятельность продолжится с учетом складывающихся обстоятельств", — сообщила Пресс-служба "Красцветмета".

Отметим, что 100% акций Красноярского завода цветных металлов принадлежат Красноярскому краю. По данным сервиса "РБК Компании", в прошлом году предприятие заработало 72,5 миллиарда рублей, при чистой прибыли в размере 119,6 миллиона рублей. Эти показатели являются снижением по сравнению с предыдущим годом. Например, в 2021 году доход компании составил 71,9 миллиарда, а прибыль — 14,4 миллиарда рублей. В 2020 году компания заработала 64,3 миллиарда и получила прибыль 12,1 миллиарда рублей.

Летом 2023 года британская компания Johnson Matthey продала свой завод автокатализаторов в Красноярске российским топ-менеджерам. Это предприятие функционировало с 2008 года на территории "Красцветмета", предоставляя сырье для производства, сообщает prmira.ru.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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