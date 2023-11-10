Россия и Белоруссия будут развивать особые экономические зоны. Главы Минэкономики Белоруссии и Минэкономразвития России подписали соответствующий меморандум. Об этом сообщает РИА Новости.
В Бресте прошло заседание ведомств двух государств.
По данным министерства экономики Белоруссии, меморандум определяет основные направления взаимодействия двух государств в части развития особых (свободных) экономических зон и реализации значимых инвестпроектов, поиска перспективных территорий для создания особых (свободных) экономических зон, проработки мер господдержки для реализации инвестпроектов, привлечения инвестиций из-за рубежа.
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