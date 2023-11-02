Минсельхоз нашёл ещё один способ сдерживания продовольственной инфляции

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минсельхоз предложил ограничить экспорт твердого сотра пшеницы на шесть месяцев с декабря 2023 года.

Фото: openverse.org by ХВикт is licensed under CC BY-SA 4.0

Проект опубликован 1 ноября на портале нормативных актов.

Твёрдый сорт пшеницы используется для производства макаронных изделий и традиционно хорошо экспортируется в страны ЕС. Обычно экспорт составляет 100 тыс. тонн в сезон, однако за последние несколько месяцев это количество быстро растёт. Только за два осенних месяца из страны было вывезено 250 тыс. тонн, в основном в Италию. Такой всплеск связан с чрезмерно дождливым годом, в результате которого большая часть урожая оказалась негодна для потребления, а на уцелевший товар цены подскочили примерно на 40%.

Впрочем, это небольшая доля от общих 19 млн тонн пшеницы, проданных Россией с июля по октябрь.

Данное решение является, скорее всего, очередным усилием Минсельхоза по удержанию продовольственной инфляции, вслед за ограничением экспорта мяса птицы. На 2024 год Минсельхоз же планирует беспошлинную квоту в размере до 160 тыс. тонн на импорт в Россию некоторых видов мяса птицы.