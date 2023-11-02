Минсельхоз предложил ограничить экспорт твердого сотра пшеницы на шесть месяцев с декабря 2023 года.
Проект опубликован 1 ноября на портале нормативных актов.
Твёрдый сорт пшеницы используется для производства макаронных изделий и традиционно хорошо экспортируется в страны ЕС. Обычно экспорт составляет 100 тыс. тонн в сезон, однако за последние несколько месяцев это количество быстро растёт. Только за два осенних месяца из страны было вывезено 250 тыс. тонн, в основном в Италию. Такой всплеск связан с чрезмерно дождливым годом, в результате которого большая часть урожая оказалась негодна для потребления, а на уцелевший товар цены подскочили примерно на 40%.
Впрочем, это небольшая доля от общих 19 млн тонн пшеницы, проданных Россией с июля по октябрь.
Данное решение является, скорее всего, очередным усилием Минсельхоза по удержанию продовольственной инфляции, вслед за ограничением экспорта мяса птицы. На 2024 год Минсельхоз же планирует беспошлинную квоту в размере до 160 тыс. тонн на импорт в Россию некоторых видов мяса птицы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В Челябинске воспитательница частного детского сада обнаружила скрытое прослушивающее устройство в прическе одной из воспитанниц.