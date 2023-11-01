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ФАС: Альфа-банк нарушил Закон о рекламе при продвижении кредитных карт

0:57
Экономика » Правила игры

Федеральная антимонопольная служба РФ возбудило дело о нарушении Альфа-Банком целого ряда статей федерального Закона о рекламе.

ФАС: Альфа-банк нарушил Закон о рекламе при продвижении кредитных карт
Фото: ru.freepik.com

В частности, нарекания ФАС вызвал рекламный ролик банка, в котором говорится, что обслуживание кредитной карты является бесплатной опцией — это не совсем так.

"Кроме того, в рекламе утверждалось, что "Альфа-Банк — лучший мобильный банк", а далее следовала поясняющая сноска: "по версии Markswebb". Однако она приводилась трудным для восприятия способом в течение короткого времени", — сообщается в официальном Telegram-канале антимонпольного ведомства.

Также не соответствует действительности утверждение, что карта будет доставлена в любой регион РФ моментально.

В ФАС напоминают, что если вину финансово-кредитной организации признают, то она будет оштрафована в соответствии с законодательством.

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Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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