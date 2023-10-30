Средняя ставка по ипотеке в России снизилась до 8% впервые с января

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Портфель ипотечного кредитования за сентябрь вырос на 4,12% — до 16,9 триллиона рублей. Всего в сентябре кредитные организации выдали 238,2 тысячи ссуд по ипотеки на общую сумму 955,2 миллиарда рублей — это максимальный показатель за всю историю.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Центробанк также выявил, что предоставление ипотеки на покупку строящегося жилья увеличилось за счет повышения кредитования по льготным программам, свыше 90% из них попадают под программы господдержки.

В сентябре было выдано 93 тысячи ипотечных кредитов на жилье в строящемся доме. Сумма составила 464,5 миллиарда рублей, прирост — 25,8% за месяц.

Ипотека на покупку готового жилья увеличилась на 2,2% по объему (выдано 145,2 тысячи кредитов на сумму 490,7 миллиарда рублей).

Средний срок ипотечного кредитования в РФ за сентябрь достиг исторического максимума, он составил 24 года и 10 месяцев. По данным Центробанка, доля ипотеки с плавающей ставкой, выданной в рублях и иностранной валюте, за сентябрь составила 0,03%.

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