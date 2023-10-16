Французские виноделы заявили, что хотят сотрудничать с Россией

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Восемнадцать виноделов из Франции заявили о своём желании и дальше сотрудничать с Россией, специально приехав для этого в Москву. Об этом рассказал гендиректор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский.

Фото: "Wine" by sk8geek is licensed under CC BY-SA 2.0.

По словам Шинского, такое количество профессиональных французских виноделов посещает Россию в первый раз за весь последний год.

"Тем самым … они еще раз подтвердили свое желание продолжить сотрудничество с Россией", — сказал Шинский на открытии салона французских вин "Французская осень" в Москве, организованного CCI France Russie.

Шинский подчеркнул, что символическое значение салона сложно переоценить. Он подчеркнул, что если соблюдать европейское законодательство и не пытаться ничего нарушить, для французских бизнесменов Россия — желаемый и естественный партнёр.

А вино, по словам гендиректора ССI France Russie, это намного больше, чем просто товар и напиток.

"Вино — это связи, это винная дипломатия", — добавил Шинский.

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