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Стоимость нефти Brent подскочила выше $90 за баррель из-за обострения конфликта в Ближнем Востоке

1:34
Экономика

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $90 за баррель впервые за полторы недели. Рост цен за неделю составил 6,3%, что является самым высоким показателем с апреля. Этот подъем вызван беспокойством рынка относительно возможного расширения конфликта в Ближнем Востоке. Инвесторы опасаются, что конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС может привести к нарушению поставок нефти на мировой рынок.

Стоимость нефти Brent подскочила выше за баррель из-за обострения конфликта в Ближнем Востоке
Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

В связи с предупреждением от армии Израиля о перемещении половины населения сектора Газа и заявлением Ирана о возможности открытия новых фронтов против Израиля, рынок столкнулся с неопределенностью относительно возможных последствий. Это вызвало беспокойство трейдеров и аналитиков.

Кроме того, санкции США против компаний, владеющих танкерами, могли оказать дополнительное воздействие на рост цен на нефть. Вашингтон обвинил эти компании в продаже российской нефти по ценам, превышающим установленный потолок в $60 за баррель. Регулирование поставок российской нефти со стороны США может повлиять на объемы поставок и вызвать рост цен.

Если конфликт на Ближнем Востоке перерастет в полномасштабную войну с Ираном, цены на нефть могут подняться до $150 за баррель, и мировая экономика может погрузиться в рецессию. Это предостережение аналитиков основано на анализе данных о предыдущих конфликтах в регионе.

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Brent по $89, газ подорожал на 29%, доллар больше ₽100, защита инвестора от геополитических рисков
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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