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Аналитик Сироткин: Для укрепления рубля ЦБ нужно ввести валютный коридор

2:51
Экономика

Введение валютного коридора Центробанком (ЦБ) будет способствовать стабилизации российского рубля, заявил старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия", Андрей Сироткин в беседе с URA. RU.

Аналитик Сироткин: Для укрепления рубля ЦБ нужно ввести валютный коридор
Фото: openverse

"К сожалению, удельный вес доллара и евро во внешнеторговом обороте РФ велик. Это, естественно, на руку экспортерам. Более того, вместо того, чтобы конвертировать полученную валюту (после продажи энергоресурсов за рубеж), экспортеры оставляют ее на зарубежных банковских счетах. Это связано с ужесточением валютной политики внутри России. В итоге на российском рынке возникает дефицит валюты. В том числе по этой причине сегодня происходит падение рубля. По всей видимости, оно будет идти и дальше. Одним из инструментов решения этой ситуации может стать введение специального валютного коридора, который позволит отчасти стабилизировать ситуацию. Но эту меру в последние годы использовали редко. Думаю, что у ЦБ нет иного выхода, кроме как воспользоваться этим инструментом. Но ситуация осложняется тем, что Центробанк как субъект, отвечающий за курс рубля, использует некорректный инструментарий, который не позволяет кардинальным образом изменить ситуацию с курсом рубля," — пояснил Андрей Сироткин.

Аналитик подчеркнул, что повышение ключевой ставки ЦБ не повлияло на ситуацию с курсом рубля.

"Как ожидалось, повышение ключевой ставки не привело к кардинальному изменению ситуации с курсом рубля. Он как падал, так и продолжает падать по отношению к доллару и евро. Причина кроется в том, что ключевая ставка, хоть и является достаточно серьезным инструментом кредитно-денежной политики, но в данный момент не эффективным. Еще до начала СВО Центробанк выходил на рынок с, так называемыми, валютными интервенциями, чтобы повлиять на курс рубля за счет использования золотовалютных резервов. Сейчас, когда они в значительной степени, хоть и не в полной, заморожены за рубежом, доступ к ним ограничен," — отметил Сироткин.

При этом собеседник агентства не исключил, что ситуация с рублем пока выгодна стране.

"Можно предположить, что рубль не укрепляется по отношению к валюте по причине того, что на самом верхнем уровне поставлена задача по уменьшению дефицита бюджета Российской Федерации. Это серьезная задача, особенно в условиях СВО. Чтобы стимулировать производство внутри страны, рубль делают максимально дешевым. К тому же, естественно, это выгодно для экспортеров, которые до сих пор отправляют за рубеж ресурсы, а отчасти и готовую продукцию," — подытожил он.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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