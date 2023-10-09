Правительство РФ высказало отрицательное мнение по законопроекту о прогрессивной шкале налогообложения

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Российской Федерации выразило негативное заключение относительно законопроекта о внедрении прогрессивной шкалы налогообложения в стране. Этот законопроект был представлен в начале октября председателем комитета Государственной Думы по социальной политике Ярославом Ниловым.

Фото: Wikipedia

Предлагаемый законопроект (№450126-8) предвидел уровень налогообложения, начиная с необлагаемого дохода в размере 30 тысяч рублей в месяц; ставка НДФЛ в размере 13% на доходы от 30 до 417 тысяч рублей в месяц, постепенно увеличиваясь до 35% от суммы, превышающей 8,3 миллиона рублей в месяц.

В заключении правительства говорится: "На сегодняшний день действующая система налогообложения доходов населения считается сбалансированной и учитывающей интересы как налогоплательщиков, так и федерального бюджета РФ".

В начале октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока считают нецелесообразным высказывать свою позицию по данному вопросу на фоне информации о предстоящих обсуждениях в Государственной Думе поправок, касающихся введения прогрессивной шкалы налогообложения.

Песков отметил: "Было бы нецелесообразно в данный момент выражать какую-либо позицию до проведения обсуждений народными избранниками в комитетах и так далее. Поэтому сейчас рано говорить о нашей позиции".

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