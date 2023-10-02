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Почему Россия начала ограничивать поставки электроэнергии в Китай?

2:04
Экономика

Российский энергохолдинг "Интер РАО" начал ограничивать поставки электроэнергии в Китай. И тому есть причина.

Почему Россия начала ограничивать поставки электроэнергии в Китай?
Фото: Creativecommons

Ранее энергохолдинг "Интер РАО", который является единственным оператором экспорта электроэнергии в России, обратился к Китаю, Монголии и Азербайджану с предупреждением об увеличении стоимости поставок электроэнергии.

Как сообщает РБК, в Монголии на новые условия согласились, в Китае — пока нет, переговоры на этому поводу продолжаются. Про реакцию Азербайджана не сообщается.

Ранее топ-менеджер энергохолдинга Александра Панина говорила, что компания предложила своим контрагентам не из стран ЕАЭС поднять цены на семь процентов на фоне введения экспортных пошлин.

По её словам, для "Интер РАО" это жизненно важно, поскольку рентабельность поставок, как правило, ниже семи процентов. По Китаю, например, пять процентов. Соответственно, при такой рентабельности компания не может платить семипроцентную пошлину, говорила Панина.

Она отметила, что энергохолдинг уведомил Китай, Монголию и Азербайджан о повышении цен с начала октября. И допустила ограничение либо остановку поставок в эти страны в случае отказа от новой стоимости.

С 1 октября вступило в силу постановление правительства РФ, согласно которому экспортные пошлины на товары, которые поставляются за пределы ЕАЭС, установлены в размере четырёх-семи процентов при курсе 80-95 рублей за доллар. Ставка будет нулевой, при курсе менее 80 рублей за доллар.

Впрочем, пошлины будут взиматься не со всех экспортируемых товаров - не будут затронуты, в частности, экспорт нефти, газа, пшеницы, машин, мебели и некоторых других товаров.

Между тем, курс доллара в понедельник превысил 99 рублей.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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