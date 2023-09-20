Минэнерго запланировало поднять тарифы на электроэнергию для майнинг-ферм

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство энергетики в некоторых регионах России, включая Забайкальский край, Иркутскую область и Республику Бурятия, планирует повысить тарифы на электроэнергию для ферм по добыче криптовалют в пять раз.

Фото: openverse

Цель состоит в том, чтобы побудить эти фермы переехать в районы с избыточными мощностями по производству электроэнергии. Кроме того, министерство предлагает создать комиссии, которым поручено инспектировать криптофермы, чтобы убедиться, что их оборудование не потребляет электроэнергию на максимальной мощности.

Однако юридические лица, владеющие фермами по добыче криптовалют, выступают против этих мер и считают, что они могут привести к перебоям в подаче электроэнергии, финансовым потерям и остановке майнинговых операций. Роман Забуга, совладелец BWC Mining, выразил обеспокоенность тем, что такие ограничения могут нанести вред всей отрасли, и поставил под сомнение законность проверки оборудования для майнинга.

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Тарифы на электроэнергию для майнеров в Иркутской области предлагают поднять