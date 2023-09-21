В Минэнерго объявили о радикальных шагах по прекращению "серого" экспорта бензина

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Первый замминистра энергетики России Павел Сорокин объявил о планах правительства принять радикальные шаги, направленные на остановку вывоза бензина из страны. Эту информацию приводит агентство "Интерфакс".

Фото: openverse

Он также отметил, что правительство стремится решить не только проблему серого экспорта топлива, но и предотвратить возможный дефицит в будущем. Представитель Минэнерго выразил это на пленарном заседании Госдумы. По его словам, в настоящее время проблемы с топливным обеспечением возникли в некоторых южных регионах, и власти ведут переговоры о возможных дополнительных поставках нефтепродуктов.

Сорокин подчеркнул: "С точки зрения объёмов поставок нет проблем, возникают вопросы о ценах, и мы надеемся решить этот вопрос в ближайшие несколько дней благодаря предпринимаемым мерам".

Проблемы с вывозом топлива стали актуальными с июля 2023 года. Основной причиной назван "серый" экспорт топлива, которое приобретается для внутреннего рынка, но затем вывозится за границу.

Однако, несмотря на предпринимаемые шаги, эксперты выразили сомнения в эффективности этой меры, а также указали на отсутствие конкретных предложений, включая перечень компаний, которым разрешено вывозить топливо.

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В Минэнерго объяснили причины дефицита бензина в регионах России