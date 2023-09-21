Первый замминистра энергетики России Павел Сорокин объявил о планах правительства принять радикальные шаги, направленные на остановку вывоза бензина из страны. Эту информацию приводит агентство "Интерфакс".
Он также отметил, что правительство стремится решить не только проблему серого экспорта топлива, но и предотвратить возможный дефицит в будущем. Представитель Минэнерго выразил это на пленарном заседании Госдумы. По его словам, в настоящее время проблемы с топливным обеспечением возникли в некоторых южных регионах, и власти ведут переговоры о возможных дополнительных поставках нефтепродуктов.
Сорокин подчеркнул: "С точки зрения объёмов поставок нет проблем, возникают вопросы о ценах, и мы надеемся решить этот вопрос в ближайшие несколько дней благодаря предпринимаемым мерам".
Проблемы с вывозом топлива стали актуальными с июля 2023 года. Основной причиной назван "серый" экспорт топлива, которое приобретается для внутреннего рынка, но затем вывозится за границу.
Однако, несмотря на предпринимаемые шаги, эксперты выразили сомнения в эффективности этой меры, а также указали на отсутствие конкретных предложений, включая перечень компаний, которым разрешено вывозить топливо.
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