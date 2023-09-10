Эксперт рассказал, сколько еще будет дорожать доллар

2:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Укрепление американской валюты в настоящее время опирается на ожидания рынка относительно сохранения жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне крепких экономических показателей в США. Однако ситуация может измениться, так как американская экономика испытывает сильное давление, об этом сообщает журнал Forbes.

Фото: "Money Roll - 0 Dollar Bills" by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

По мнению Егора Сусина, управляющего в ГПБ, рынки переоценивают готовность ФРС сохранять высокие процентные ставки в связи с положительной экономической статистикой в США.

"Такой набор данных подразумевает, что ФРС, вероятно, будет поддерживать ставки на более высоком уровне и дольше, чем ожидалось", — подчеркивает Сусин.

В то же время, в еврозоне наблюдается замедление экономического роста, что может заставить Европейский центральный банк (ЕЦБ) приостановить повышение процентных ставок, несмотря на высокий уровень инфляции. Экономики Германии и Нидерландов уже вступили в рецессию. Эксперты считают, что различия в подходах между ФРС и ЕЦБ будут продолжать поддерживать доллар.

Тем не менее, Сусин утверждает, что рост американской экономики при текущей модели имеет свои пределы.

"Появление первых негативных новостей немедленно отразится на индексе доллара", — говорит он.

Это, в свою очередь, может сигнализировать о завершении роста американской валюты.

Укрепление доллара оказывает ограниченное воздействие на российский рубль, утверждают эксперты. Для российской валюты более важным является внутренний рынок и цена на нефть. По мнению аналитика Александра Потавина, связь между долларом и нефтью ослабла из-за того, что сырье теперь расчеты производятся в национальных валютах. Именно поэтому корреляция между ценами на нефть и долларом утратила актуальность.

В ближайшей перспективе доллар может укрепиться по отношению к рублю сильнее, чем евро и юань, но при появлении негативной статистики из США ситуация может измениться в обратную сторону.

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