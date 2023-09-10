Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Индийский луноход заметили с орбиты
Актер Андрей Шаронов скончался на 73-м году жизни
Самые яркие галактики в космосе могут питаться энергией близнецов чёрных дыр
Москвичи рассказали о недоделках и плохом расписании на МЦД-4
В Сбербанке предупредили о новой мошеннической схеме
Названы самые проблемные моторы автомобилей Hyundai и Kia
В Пятигорске тренер по оздоровительной физкультуре совратил 7-летнюю ученицу
Psychiatric Practice: галлюциногенные грибы могут стать частью терапии депрессии
Московский "Спартак" хочет приобрести 16-летнего игрока "Чертаново"

Эксперт рассказал, сколько еще будет дорожать доллар

2:14
Экономика

Укрепление американской валюты в настоящее время опирается на ожидания рынка относительно сохранения жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне крепких экономических показателей в США. Однако ситуация может измениться, так как американская экономика испытывает сильное давление, об этом сообщает журнал Forbes.

Эксперт рассказал, сколько еще будет дорожать доллар
Фото: "Money Roll - 0 Dollar Bills" by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

По мнению Егора Сусина, управляющего в ГПБ, рынки переоценивают готовность ФРС сохранять высокие процентные ставки в связи с положительной экономической статистикой в США.

"Такой набор данных подразумевает, что ФРС, вероятно, будет поддерживать ставки на более высоком уровне и дольше, чем ожидалось", — подчеркивает Сусин.

В то же время, в еврозоне наблюдается замедление экономического роста, что может заставить Европейский центральный банк (ЕЦБ) приостановить повышение процентных ставок, несмотря на высокий уровень инфляции. Экономики Германии и Нидерландов уже вступили в рецессию. Эксперты считают, что различия в подходах между ФРС и ЕЦБ будут продолжать поддерживать доллар.

Тем не менее, Сусин утверждает, что рост американской экономики при текущей модели имеет свои пределы.

"Появление первых негативных новостей немедленно отразится на индексе доллара", — говорит он.

Это, в свою очередь, может сигнализировать о завершении роста американской валюты.

Укрепление доллара оказывает ограниченное воздействие на российский рубль, утверждают эксперты. Для российской валюты более важным является внутренний рынок и цена на нефть. По мнению аналитика Александра Потавина, связь между долларом и нефтью ослабла из-за того, что сырье теперь расчеты производятся в национальных валютах. Именно поэтому корреляция между ценами на нефть и долларом утратила актуальность.

В ближайшей перспективе доллар может укрепиться по отношению к рублю сильнее, чем евро и юань, но при появлении негативной статистики из США ситуация может измениться в обратную сторону.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
В ЕС российскую помощь странам Африки назвали пародией на щедрость

Глава Евросовета Шарль Мишель объявил "пародией на щедрость" поставку миллиона тонн российского зерна в страны Африки. Но не сказал, каковы планы стран ЕС.

Евросоюз объявил "пародией на щедрость" поставку российского зерна в Африку
Zeit: декларация саммита G20 обрушила планы Шольца "отвесить пощёчину" России
Шольц неудачно попытался "отвесить пощёчину" России на саммите в Индии
Илон Маск рассказал, кто настоящий президент США
Забирают всё: на границах с ЕС у россиян конфискуют авто, телефоны, ноуты и украшения
Скоростной электропоезд "Иволга 4.0" поставлен на поток Анастасия Жукова Законы Хаммурапи справедливы и сегодня Сергей Лебедев Верховный представитель Запада подал в суд на Милорада Додика Михаил Плисюк
Бывший воспитанник Пелагеи на шоу "Голос. Дети" Рутгер Гарехт отказался обняться Пелагеей на прощание
Эндокринолог Павлова: резкое похудение возможный признак рака
Брат известного актёра погиб в Москве при загадочных обстоятельствах
Брат известного актёра погиб в Москве при загадочных обстоятельствах
Последние материалы
Эксперт рассказал, сколько еще будет дорожать доллар
Актер Андрей Шаронов скончался на 73-м году жизни
Самые яркие галактики в космосе могут питаться энергией близнецов чёрных дыр
Москвичи рассказали о недоделках и плохом расписании на МЦД-4
В Сбербанке предупредили о новой мошеннической схеме
Названы самые проблемные моторы автомобилей Hyundai и Kia
В Пятигорске тренер по оздоровительной физкультуре совратил 7-летнюю ученицу
Psychiatric Practice: галлюциногенные грибы могут стать частью терапии депрессии
Московский "Спартак" хочет приобрести 16-летнего игрока "Чертаново"
Коллега умершего "звёздного хирурга" Гогиберидзе объяснил его диагноз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников