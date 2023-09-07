ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты

2:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центральный банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода, до 9 марта 2024 года, как объявлено в сообщении регулятора.

Фото: Wikipedia

Эти ограничения наличной валюты сохраняются из-за санкций, применяемых против России, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту из западных стран, сообщает РИА Новости.

Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, действует лимит на снятие валюты в размере остатка денежных средств на этой дате, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро. Это правило применимо независимо от валюты, в которой был открыт счет или вклад, при условии, что ранее не было снято подобное количество валюты.

Остальные средства всё также могут быть сняты в рублях, но сумма не может быть ниже официального курса Банка России на день выплаты, для средств размещенных до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные после этой даты, выдаются по курсу банка на день снятия.

Для банков продлен запрет на взимание комиссий с граждан при снятии валюты со счетов или вкладов на шесть месяцев. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки осуществляются в рублях, и сумма перевода не может быть ниже официального курса Банка России.

Юридическим лицам — нерезидентам до 9 марта 2024 года не разрешается снимать наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены. Однако, ограничений на снятие других валют для них нет.

Юридические лица — резиденты могут получать наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов, при соблюдении нормативов оплаты, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для других валют ограничений не существует, при условии соблюдения законодательства России.

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