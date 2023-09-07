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Российским банкам пообещали рекордную прибыль

1:56
Экономика

Российские банки могут установить новый рекорд, достигнув чистой прибыли в размере 2,6 триллиона рублей и даже больше в 2023 году, согласно анализу Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), как сообщает РБК. Эксперты считают, что вероятность установления нового рекорда очень высока.

Российским банкам пообещали рекордную прибыль
Фото: openverse

Предыдущий максимум был достигнут в 2021 году и составил 2,37 триллиона рублей. В результате 2022 года прибыль российских банков снизилась значительно и составила 203 миллиарда рублей. Однако уже за первые шесть месяцев 2023 года, как сообщалось Центробанком, банки заработали 1,7 триллиона рублей. В материале говорится о чистой прибыли в размере двух триллионов в первом полугодии.

Одной из основных причин такого изменения стало увеличение доходов банков от операций с иностранной валютой в январе-июне 2023 года, когда они составили почти 800 миллиардов рублей, в то время как в первом полугодии прошлого года был зафиксирован убыток в размере 1,3 триллиона рублей.

В обзоре отмечается: "Даже при нейтральном исходе операций на валютном рынке сохранение возможности банков получать процентный и комиссионный доход в объеме, сравнимом с показателями первого полугодия текущего года, позволит сектору показать прибыль свыше 2,6 триллиона". Согласно опубликованному обзору банковского сектора от 6 сентября, Банк России также заявил, что этот результат, скорее всего, превысит отметку в 2,4 триллиона рублей.

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Разбор акций российских банков и девелоперов: Сбер, ВТБ и TCS Group, Самолет и др. / БКС Live
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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