Российским банкам пообещали рекордную прибыль

1:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские банки могут установить новый рекорд, достигнув чистой прибыли в размере 2,6 триллиона рублей и даже больше в 2023 году, согласно анализу Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), как сообщает РБК. Эксперты считают, что вероятность установления нового рекорда очень высока.

Фото: openverse

Предыдущий максимум был достигнут в 2021 году и составил 2,37 триллиона рублей. В результате 2022 года прибыль российских банков снизилась значительно и составила 203 миллиарда рублей. Однако уже за первые шесть месяцев 2023 года, как сообщалось Центробанком, банки заработали 1,7 триллиона рублей. В материале говорится о чистой прибыли в размере двух триллионов в первом полугодии.

Одной из основных причин такого изменения стало увеличение доходов банков от операций с иностранной валютой в январе-июне 2023 года, когда они составили почти 800 миллиардов рублей, в то время как в первом полугодии прошлого года был зафиксирован убыток в размере 1,3 триллиона рублей.

В обзоре отмечается: "Даже при нейтральном исходе операций на валютном рынке сохранение возможности банков получать процентный и комиссионный доход в объеме, сравнимом с показателями первого полугодия текущего года, позволит сектору показать прибыль свыше 2,6 триллиона". Согласно опубликованному обзору банковского сектора от 6 сентября, Банк России также заявил, что этот результат, скорее всего, превысит отметку в 2,4 триллиона рублей.

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