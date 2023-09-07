Китай в январе - августе нарастил импорт нефти на 14,7%

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

В период с января по август текущего года Китай значительно увеличил объемы импорта нефти, которые составили 378,55 млн тонн, что на 14,7% больше, чем в предыдущем периоде, и газа в объеме 77,7 млн тонн, увеличив импорт на 9,4%. Однако стоимость закупок снизилась на 10,7% до $218,16 млрд для нефти и на 0,9% для газа.

Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

В августе текущего года Китай также увеличил импорт нефти и газа по сравнению с июлем на 20,9% и 5,3% соответственно, достигнув объемов в 52,8 млн тонн для нефти и 10,9 млн тонн для газа.

Помимо этого, за восемь месяцев 2023 года КНР существенно нарастила объем импорта угля, который вырос на 82% до 305,5 млн тонн. В денежном выражении стоимость закупок за рубежом также увеличилась на 35% до $35,7 млрд. В августе импорт угля в Китай составил 44,3 млн тонн, что на 12,9% больше, чем в июле.

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