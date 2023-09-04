Замгенпрокурора США: Минюст намерен добиться передачи активов РФ Киеву

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство юстиции США активно добивается передачи замороженных активов России украинским властям, сообщила заместитель американского генпрокурора Лиза Монако. По её словам, речь идёт сумме более 1 миллиарда долларов.

Фото: "Money Roll - 0 Dollar Bills" by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как подчеркнула Монако, данные средства России, которые были заморожены в контексте соблюдения пакетов санкций, должны пойти "на благо" украинского народа.

"Мы добиваемся от Конгресса разрешения использовать полученные средства на благо украинского народа", — заявила замгенпрокурора на брифинге.

Какими именно механизмами США намерены "добиться" передачи, по сути, российских денег Украине, она не уточнила.

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