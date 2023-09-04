Министерство юстиции США активно добивается передачи замороженных активов России украинским властям, сообщила заместитель американского генпрокурора Лиза Монако. По её словам, речь идёт сумме более 1 миллиарда долларов.
Как подчеркнула Монако, данные средства России, которые были заморожены в контексте соблюдения пакетов санкций, должны пойти "на благо" украинского народа.
"Мы добиваемся от Конгресса разрешения использовать полученные средства на благо украинского народа", — заявила замгенпрокурора на брифинге.
Какими именно механизмами США намерены "добиться" передачи, по сути, российских денег Украине, она не уточнила.
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