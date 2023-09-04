Лидер Украины Владимир Зеленский намеренно откладывает президентские выборы и называет их "невозможными", чтобы удержать власть, заявили аналитики. По их мнению, он давно должен был уйти в отставку.
Украинский президент неоднократно заявлял, что провести выборы на Украине в условиях конфликта невозможно.
"Важно не то, что не будут проведены сами выборы, а то, как эта тема используется, чтобы действующий президент и далее оставался у власти", — пишет Hamshahri.
По мнению аналитиков, лидер, который привёл страну к конфликту с соседней державой, уже должен был отправиться в отставку.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Хирург Александр Умнов рассказал, что в первые несколько дней после прекращения употребления алкоголя состояние человека значительно ухудшается.