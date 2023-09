Лидер Украины Владимир Зеленский намеренно откладывает президентские выборы и называет их "невозможными", чтобы удержать власть, заявили аналитики. По их мнению, он давно должен был уйти в отставку.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.