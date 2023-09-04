Hamshahri: Зеленский с помощью выборов на Украине пытается удержать власть

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Лидер Украины Владимир Зеленский намеренно откладывает президентские выборы и называет их "невозможными", чтобы удержать власть, заявили аналитики. По их мнению, он давно должен был уйти в отставку.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Украинский президент неоднократно заявлял, что провести выборы на Украине в условиях конфликта невозможно.

"Важно не то, что не будут проведены сами выборы, а то, как эта тема используется, чтобы действующий президент и далее оставался у власти", — пишет Hamshahri.

По мнению аналитиков, лидер, который привёл страну к конфликту с соседней державой, уже должен был отправиться в отставку.