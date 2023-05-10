Hamshahri: чтобы обеспечить Киев оружием, европейцам придётся сесть на хлеб и воду

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Жителям европейских государств придётся питаться лишь хлебом и водой, чтобы обеспечить Украину новой военной техникой и боеприпасами, сообщает Hamshahri.

Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency

По данным иранского издания, серьёзные экономические проблемы ожидаются в Восточной Европе, которая не собирается прекращать поддержку Киева.

"Мы должны немедленно доставить то, что необходимо Украине", — приводит СМИ комментарий комиссара Евросоюза по вопросам промышленности и внутреннего рынка Тьерри Бертона.

Он призвал к наращиванию производственных мощностей в ЕС, чтобы изготовить снаряды для последующих поставок на Украину. Как подчёркивается в публикации, такой сценарий можно реализовать лишь в том случае, если европейцы будут соблюдать строгую диету.

"Большая часть жителей Восточной Европы должна будет сесть на хлеб и воду, им предстоит ходить разутыми и раздетыми", — сказано в материале.

В редакции иранского издания усомнились, что граждане европейских стран готовы к таким жертвам ради Украины.

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