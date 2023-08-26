Количество выданных российскими финансовыми организациями за лето 2023 года краткосрочных микрозаймов увеличилось более чем вдвое, рассказал гендиректор МФК "Честное слово" Андрей Петков.
"В июне 2023 года россияне оформили почти в 2,8 раз больше (+177%) краткосрочных займов, чем в июне прошлого года", — уточнил он в интервью РИА Новости.
Рекордным месяцем, по словам Петкова, стал август: количество обращений за микрокредитом "до зарплаты" увеличилось на 182%.
Что касается средней суммы займа, она немного уменьшилась по сравнению с 2022 годом и составила 10 433 рубля.
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