Глава МФК Петков: россияне начали вдвое чаще брать микрозаймы "до зарплаты"

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Количество выданных российскими финансовыми организациями за лето 2023 года краткосрочных микрозаймов увеличилось более чем вдвое, рассказал гендиректор МФК "Честное слово" Андрей Петков.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

"В июне 2023 года россияне оформили почти в 2,8 раз больше (+177%) краткосрочных займов, чем в июне прошлого года", — уточнил он в интервью РИА Новости.

Рекордным месяцем, по словам Петкова, стал август: количество обращений за микрокредитом "до зарплаты" увеличилось на 182%.

Что касается средней суммы займа, она немного уменьшилась по сравнению с 2022 годом и составила 10 433 рубля.

Ранее спикер Госдумы РФ рассказал, что за 10 лет действия антироссийских санкций отечественная экономика стала крупнейшей в Европе и вышла на пятое место в мире.

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