Le Figaro: Во Франции признают доминацию России на рынке зерна

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия и в дальнейшем сохранит свою доминирующую позицию на мировом зерновом рынке, несмотря на некоторые трудности с судоходством в Черном море, пишет "Le Figaro".

Фото: creativecommons

Согласно публикации, Россия имеет все шансы продолжить успешное выступление благодаря продолжительному периоду высоких урожаев пшеницы уже второй год подряд.

"Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023 — 2024 годах, несмотря на неопределенность с рисками для судоходства в Черном море", — подчеркивается в статье.

Данные министерства сельского хозяйства США указывают на сокращение мировых поставок пшеницы на три миллиона тонн и уменьшение запасов этой культуры. Это в свою очередь будет способствовать интересам России, которая на сегодняшний день является ведущим мировым экспортером пшеницы.

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о работе Украины и Турции над альтернативными маршрутами доставки зерна. Однако ввиду объективных обстоятельств Киев признает черноморский маршрут наиболее оптимальным.

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