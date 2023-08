Экономист ВЭБ.РФ Клепач предположил укрепление курса рубля

Your browser does not support the audio element.

Прогнозы от главного экономиста ВЭБ. РФ, Андрея Клепача, говорят о том, что курс доллара к рублю будет и дальше укрепляться. По его мнению, к концу 2023 года курс вернется к отметке в 90 рублей за доллар, сообщает Агентство Бизнес Новостей.

Фото: "Monument of Transnistrian ruble" by eugene-r is licensed under CC BY 2.0.