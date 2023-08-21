С начала января по июль 2023 года объём импорта сжиженного газа из России в Грузию увеличился на 44,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом информирует агентство ТАСС, ссылаясь на данные Союза импортёров нефтепродуктов Грузии.
За указанный период Грузия купила 31,5 тыс. тонн сжиженного газа. Из этой общей цифры 31,36 тыс. тонн, что составляет 99,6%, были поставлены из России.
Также согласно данным Союза, за первые 7 месяцев текущего года импорт нефтяного битума возрос на 22,2%, достигнув отметки 61,1 тыс. тонн. Основной объем битума был ввезен из России — 44,4%. Второе место по объему импорта заняла Иракская нефть (31,7%), третье место — поставки из Турции (21,4%).
В связи с санкциями со стороны Запада Россия активно перенаправляет свои экспортные потоки энергоресурсов на новые рынки. Примером этому служит увеличенное количество российских нефтепродуктов, поставляемых в Бразилию в августе — около 235 тыс. баррелей в день, что превышает показатель июля на 25%.
С введением Европейским союзом эмбарго на российские энергоресурсы, Бразилия резко увеличила свои закупки и теперь занимает второе место по величине покупок российского дизельного топлива после Турции.
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