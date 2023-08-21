На 44% выросли поставки российского газа в Грузию

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала января по июль 2023 года объём импорта сжиженного газа из России в Грузию увеличился на 44,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом информирует агентство ТАСС, ссылаясь на данные Союза импортёров нефтепродуктов Грузии.

Фото: inPursuit.lt. 004 (4), CC BY-SA 2.0

За указанный период Грузия купила 31,5 тыс. тонн сжиженного газа. Из этой общей цифры 31,36 тыс. тонн, что составляет 99,6%, были поставлены из России.

Также согласно данным Союза, за первые 7 месяцев текущего года импорт нефтяного битума возрос на 22,2%, достигнув отметки 61,1 тыс. тонн. Основной объем битума был ввезен из России — 44,4%. Второе место по объему импорта заняла Иракская нефть (31,7%), третье место — поставки из Турции (21,4%).

В связи с санкциями со стороны Запада Россия активно перенаправляет свои экспортные потоки энергоресурсов на новые рынки. Примером этому служит увеличенное количество российских нефтепродуктов, поставляемых в Бразилию в августе — около 235 тыс. баррелей в день, что превышает показатель июля на 25%.

С введением Европейским союзом эмбарго на российские энергоресурсы, Бразилия резко увеличила свои закупки и теперь занимает второе место по величине покупок российского дизельного топлива после Турции.

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