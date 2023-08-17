Роснедра намерены расширить сотрудничество в геологоразведке со странами Африки

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия стремится к расширению сотрудничества с африканскими странами в сфере геологоразведки и добычи полезных ископаемых. Эту информацию сообщил Евгений Петров, руководитель Роснедр, в беседе с ТАСС. Он напомнил, что геологи из Советского Союза и России в своё время внесли заметный вклад в исследование и открытие месторождений в Африке, таких как бокситы в Гвинее, золото в Мали, алмазы в Анголе, кобальт в Марокко и редкие металлы в Мозамбике.

Фото: Геральдический совет при Президенте РФ. Приказ Минприроды России от 19.02.2015 № 60 «Об учреждении геральдического знака-эмблемы, флага Федерального агентства по недропользованию»

По словам Петрова, сейчас наиболее значимыми примерами присутствия российских компаний в горнодобывающей отрасли Африки являются работа "Алросы" по добыче алмазов в Анголе, добыча бокситов "Русалом" в Гвинее, добыча марганца в Южной Африке (ГК "Ренова"), добыча золота в Гвинее (Nordgold) и геологоразведка урана в Намибии (Росатом). Петров отметил, что планируется дальнейшее расширение сотрудничества, в том числе в рамках межправительственных комиссий.

По мнению Петрова, геологическое изучение территории Африки до сих пор остаётся недостаточно высоким, и в этой области существует значительный потенциал нераскрытых запасов полезных ископаемых. Однако реализация этого потенциала требует применения высокотехнологичных методов, современных технологий и больших инвестиций.

Петров подчеркнул, что Россия готова предложить африканским странам свои собственные геологические технологии, такие как цифровое геологическое картографирование, дистанционные исследования, комплексные аэросъемки, создание баз геологической информации, а также технологии переработки и обогащения стратегически важных видов минерального сырья и беспилотные геофизические методы.

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Россия и Африка. Это не страна и континент. Это две цивилизации, объединяющие народы, национальности