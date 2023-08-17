Российские нефтяные танкеры столкнулись с проблемами по пути в Китай

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Группа нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть через Северный морской путь, вышла на открытые воды. Чтобы вывести суда из Восточно-Сибирского моря, где они первый раз доставляют сырье из балтийских портов в Китай по арктическому маршруту, потребовалось привлечение ледоколов, сообщает издание EADaily.

Фото: М. Бодрова. rusmarka. ru/catalog/marki/position/40447.aspx

Согласно данным АИС (Автоматизированной системы идентификации судов), 15 августа ледоколы "Таймыр" и "Сибирь" завершили проводку танкеров "Приморский проспект", NS Arctic и "СКФ Балтика" через ледяные поля Восточно-Сибирского моря к открытой воде у Чукотского моря — точки выхода с Северного морского пути.

Танкеры "Приморский проспект" и NS Arctic идут из Балтики в Китай, используя самый короткий маршрут, впервые доставляя российскую нефть таким образом. В Восточно-Сибирском море суда приостановились 5 августа и шесть дней маневрировали в открытых водах. По-видимому, танкеры не стали рисковать идти в ледовые поля на своем пути. 11 августа их проводку взял на себя ледокол "Таймыр".

Параллельно еще один танкер, "СКФ Балтика", сопровождаемый ледоколом "Сибирь", продолжал свой путь из Карского моря.

Однако у "Приморского проспекта" и NS Arctic возникнет задержка. В настоящее время их прибытие в Жичжао и Далянь запланировано на 28 августа. Из-за задержки на Северном морском пути время в пути будет таким же, как через Суэцкий канал — полтора месяца.

Танкеры обладают ледовым классом и, по-видимому, рассчитывали на самостоятельное преодоление всего маршрута.

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