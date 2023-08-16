Курс евро к рублю снизился на 0,9% с начала торгов

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

На 14:32 по московскому времени на Московской бирже отмечается курс в 96,2 рубля за доллар США и 105,04 рубля за евро. С начала текущей торговой сессии стоимость американской валюты уменьшилась на 0,68%, а европейской валюты — на 0,92%.

Фото: "Куча евро" от Images_of_Money имеет лицензию CC BY 2.0.

15 августа на этой же бирже курс евро доходил до 107,0575 рубля.

Ранее мы писали, что эксперт Георгий Остапкович оценил шансы на снижение курса доллара в России.

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