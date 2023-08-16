На 14:32 по московскому времени на Московской бирже отмечается курс в 96,2 рубля за доллар США и 105,04 рубля за евро. С начала текущей торговой сессии стоимость американской валюты уменьшилась на 0,68%, а европейской валюты — на 0,92%.
15 августа на этой же бирже курс евро доходил до 107,0575 рубля.
Ранее мы писали, что эксперт Георгий Остапкович оценил шансы на снижение курса доллара в России.
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".