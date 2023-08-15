Внезапное решение Центрального банка поднять ключевую ставку, будет играть на руку российской валюте. Такое заключение Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
15 августа ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 350 базисных пунктов до 12%. По мнению эксперта, такие изменения приводят к "снижению инфляции и улучшению позиций национальной валюты".
"Моментально, завтра же, доллар, конечно, не упадет. Но в длительном по времени периоде будет укрепление российской валюты", — рассказала Остапкович.
Также экономист рассказал, что повышение ставки — не единственная мера, которую может принять совет директоров ЦБ. Например, есть риск ввода ограничений экспортной выручки, но на данный момент, ожидается, что курс примет отметку в 90 рублей за доллар.
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