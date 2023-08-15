Эксперт оценил возможность снижения курса доллара

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Внезапное решение Центрального банка поднять ключевую ставку, будет играть на руку российской валюте. Такое заключение Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Фото: https://en.amwalalghad.com/russias-central-bank-hikes-rates-by-350bps-to-12/

15 августа ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 350 базисных пунктов до 12%. По мнению эксперта, такие изменения приводят к "снижению инфляции и улучшению позиций национальной валюты".

"Моментально, завтра же, доллар, конечно, не упадет. Но в длительном по времени периоде будет укрепление российской валюты", — рассказала Остапкович.

Также экономист рассказал, что повышение ставки — не единственная мера, которую может принять совет директоров ЦБ. Например, есть риск ввода ограничений экспортной выручки, но на данный момент, ожидается, что курс примет отметку в 90 рублей за доллар.

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