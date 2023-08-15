Новые курсы валют не вместились в табло питерских обменников

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Петербурге обратили внимание на то, что новый трёхзначный курс обмена валют не умещается на дисплеях банков и обменных пунктов, предназначенных для двузначных значений. Об этом сообщает "newizv.ru" со ссылкой на Телеграм-канал "Ротонда".

Фото: yenizaman. az/posts/quotmoody39squot-ve-quotfitchquot-rusiyanin-reytinqlerini-endirib-2022-03-03-103428

"В отделении банка "Авангард" у метро "Владимирская" актуальный курс теперь указывают без одной цифры", — сообщил канал "Ротонда".

Как ранее утверждали "Новые известия", к 14 августа курс доллара на бирже превысил отметку в 100 рублей. Курс евро также впервые с марта 2022 года поднялся выше 110 рублей.

Ранее мы писали, что Госдума попросила главу ЦБ Эльвиру Набиуллину объяснить, что происходит с курсом рубля.

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