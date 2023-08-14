В Госдуме просят Набиуллину объяснить, что происходит с курсом рубля

3:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия — За правду") попросил главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину разъяснить причины падения курса рубля и последствия этого.

Фото: pixabay. com

В понедельник курс доллара превысил 101 рубль, курс евро — выше 111 рублей. Между тем, в пятницу зампред ЦБ Алексей Заботкин сказал, в ЦБ не видят рисков для финансовой стабильности из-за ситуации с ослаблением курса рубля. Он также сказал, что вероятность повышения ключевой ставки Центробанка в следующем месяце высокая.

Дмитрий Кузнецов в обращении к главе ЦБ отметил, что по оценкам экспертов рубль в 2023 году ослабел по отношению к доллару на 30 процентов. А многие экономисты, по его словам, заявляют, что к концу текущего финансового года инфляция может вырасти до 15 процентов, а реальная вырастет ещё больше.

Сам депутат выразил беспокойство в связи с возможным ростом цен для потребителей, особенно на импортные товары, "которые продолжают занимать в потребительской корзине россиян порядка 40 процентов — от продуктов питания до бытовой техники", сообщает РИА "Новости".

"На основании изложенного, прошу Вас дать разъяснения для избирателей о причинах падения курса рубля и последствиях, ожидаемых от этого падения, с целью предупреждения россиян о возможной высокой инфляции и росте цен в стране", — обратился Кузнецов к главе ЦБ РФ.

Сам он предлагает вернуться "к мерам годичной давности, в народе названным "мерами Мишустина-Белоусова". "Пусть под копирку выполнят, то, что было год назад, в марте-апреле 2022 года. И всё. Курс вернется к 65-70", — считает Кузнецов.

Между тем, в пресс-службе Банка России в понедельник вновь заявили о том, что регулятор по-прежнему не видит рисков для финансовой стабильности из-за ослабления курса рубля.

Обменный курс формируется под влиянием большого числа факторов, подчеркнули в Центробанке.

"Наряду со значительным сокращением стоимостных объёмов экспорта происходит расширение спроса на импорт, связанное с активным ростом внутреннего спроса, в том числе на фоне высоких темпов кредитования при сохранении повышенного уровня государственного спроса", — сообщили в пресс-службе регулятора.

В ЦБ отметили, что действия в области денежно-кредитной политики (ДКП) будут направлены на то, чтобы нейтрализовать последствия от этих факторов для стабилизации инфляции на цели четыре процента в 2024 году.

"Для стабилизации инфляции на четыре процента требуется дальнейшее ужесточение ДКП. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", — говорится в сообщении пресс-службы.