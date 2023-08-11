В настоящее время происходит передел рынка газопоставщиков. И несмотря на это, что Россия сократила поставки в Евросоюз, у РФ всё равно прочные позиции, полагает турецкое издание Cumhuriyet.
Сокращению российских поставок в Европу весьма содействовали США, в том числе путём политического шантажа. Так что теперь отчасти газовые хранилища Европы заполнены в том числе дорогим американским газом.
Новые возможности появились и у Турции, когда Россия предложила создать в этой стране газовый хаб. Это означает, что Турция будет не только логистическим центром при транспортировке газа, но и также газовым хранилищем — а это означает, что Анкара получит возможность участвовать в ценообразовании.
Пока, впрочем, окончательного решения насчёт газового хаба в Турции нет, хотя власти страны неоднократно выражали заинтересованность в реализации этой идеи.
Россия, между тем, не зацикливается только на газовом хабе в Турции и пытается выстроить новое партнёрство с Ираном, который пытается построить газовый хаб на юге страны в сотрудничестве с РФ, Туркменией и Катаром, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").
Если же проекты будут реализованы, то Россия станет выгодоприобретателем от них. Один хаб будет работать на Европу, второй на Азию, а координация двух проектов будет весьма выгодна для газодобывающих государств.
Хаб в Иране важен для России, Ирана, Катара и Туркмении. Хаб в Турции, кроме России, нужен ещё Израилю и Египту, и Азербайджану.
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