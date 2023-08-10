Юрий Гоцанюк: поставки топлива в Крым будут увеличены

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Крыма внимательно следит за ситуацией с автомобильным топливом на полуострове и оценивает её как стабильную. Тем не менее поставки топлива будут увеличены. Такое заявление сделал глава правительства республики Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале.

Фото: peakvisor .com/adm/republic-of-crimea.html

Крым хорошо обеспечен горюче-смазочными материалами, отметил премьер. На полуостров будут увеличены поставки наиболее популярных марок бензина и дизельного топлива.

"Будут увеличены поставки ГСМ, дизельного топлива, бензина марок АИ-92 и АИ-95. Жители и гости республики смогут получить всё необходимое топливо на автозаправочных станциях", — заверил Гоцанюк.

В июле в Севастополе наблюдались кратковременные перебои с поставками. На некоторых АЗС топливо отпускалось по талонам и топливным картам, ссылаясь на необходимость сохранения запасов.

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