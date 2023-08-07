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Минздрав поддержал увеличение акцизов на сигареты дороже 200 рублей

1:34
Экономика

Минздрав Российской Федерации выразил поддержку инициативе по увеличению акцизов на табачную продукцию, цена на которую превышает 200 рублей.

Минздрав поддержал увеличение акцизов на сигареты дороже 200 рублей
Фото: pixabay. com

Об этом сообщил газете "Ведомости" Алексей Кузнецов, помощник министра здравоохранения.

С 2024 года в России будет проведена индексация ставок акцизов на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили. Это решение принято в рамках стратегии укрепления здоровья нации и улучшения экологической ситуации. Повышение акцизов на табачную продукцию, включая сигареты и вейпы, будет содействовать улучшению общественного здоровья и уменьшению потребления вредных веществ.

Алексей Кузнецов подчеркнул, что Минздрав РФ выразил одобрение предложенному Минфином подходу к увеличению акцизов на табачную продукцию. Согласно данному подходу, акцизы будут увеличиваться для продукции, стоимость которой превышает 200 рублей за единицу. Особое внимание будет уделено сигарам, их ставка акцизов будет повышена на 30%.

Помощник министра отметил, что повышение цен на табачную продукцию способствует снижению потребления табака, что в свою очередь положительно влияет на общественное здоровье. Увеличение доходов от акцизов также планируется направить на финансирование программы "Борьба с гепатитом C". Это важный шаг в обеспечении медицинских потребностей населения и улучшении качества жизни.

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⚠️ СИГАРЕТЫ БЕЗ АКЦИЗ: СКОЛЬКО СТОЯТ, ОТКУДА БЕРУТСЯ И ГДЕ ПРОДАЮТСЯ
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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