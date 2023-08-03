Переориентация на Россию! Российские игристые вина и коктебельский коньяк - в топе самых популярных подарков врачам

2:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поведение российских потребителей меняется. За последние полтора года с рынка ушли многие иностранные бренды, их место заняли российские производители. Замещение импорта происходит практически во всех отраслях.

Фото: nashabochka.ru

Считается, что процесс привыкания к новым брендам занимает довольно длительное время. Если для товаров массового спроса этот срок составляет около года, то для узнаваемости премиальных марок алкоголя или ювелирных изделий может потребоваться несколько лет. Однако есть известные и любимые потребителями российские бренды, которые успешно опровергают эту статистику. К примеру, российские коньяки всего за полтора года успешно вытеснили продукцию зарубежных алкогольных брендов в нише подарков.

В преддверии Дня медика на Медицинском портале проводился мини-опрос. Медики отметили, что в нынешнем году благодарные пациенты чаще всего дарят им коньяк "Коктебель" 11 или 15 лет выдержки, а не французский XO и VSOP.

Все дело в том, что иностранных напитков высокого класса на полках российских магазинов очень мало. А те, что есть, предлагаются по заоблачным ценам, т. к. ввезены окольными путями по параллельному импорту. Очень мало и "старых" отечественных коньяков, поскольку такие коньяки высокого уровня должны выдерживаться в дубовых бочках годы или даже десятилетия. Одно из немногих мест, где есть запасы коньяков многолетней выдержки — это хранилища коньячного дома "Коктебель". Именно этот коньячный дом поставляет сегодня продукцию из Крыма во все регионы России. И, как свидетельствуют многочисленные отзывы, российские коньяки не уступают прославленным французским аналогам.

Коньяк считается более мужским подарком, а вот врачам-женщинам чаще всего дарят игристые вина. Как свидетельствуют результаты того же опроса, в этом сегменте зарубежные марки также уступили место российским брендам, в первую очередь напиткам из "Абрау-Дюрсо" и "Фанагории".

Как видите, в России есть немало качественных алкогольных напитков, проверенных временем. Это отличный вариант подарка и для педагогов, который станет приятным сюрпризом на 1 сентября или День учителя, которые, кстати, уже совсем скоро.