Три торговых корабля в Чёрном море пошли на прорыв блокады портов Украины.
Об этом со ссылкой на украинские источники сообщает Telegram-канал "Тройка".
Портал информирует, что торговые суда идут под флагами Греции, Израиля и Турции.
"Даже не знаем, что пожелать им", — пишут корреспонденты.
Напомним, благодаря действию зерновой сделки киевский режим вывозил нелегальные товары. Экспорт из одесского порта включал наркотики и нефть, которую Незалежная получала от РФ, подтвердил ранее американский журналист Сеймур Херш.
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Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.