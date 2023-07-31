Три торговых судна в Чёрном море пошли на прорыв блокады украинских портов

Три торговых корабля в Чёрном море пошли на прорыв блокады портов Украины.

Фото: Avia.pro.

Об этом со ссылкой на украинские источники сообщает Telegram-канал "Тройка".

Портал информирует, что торговые суда идут под флагами Греции, Израиля и Турции.

"Даже не знаем, что пожелать им", — пишут корреспонденты.

Напомним, благодаря действию зерновой сделки киевский режим вывозил нелегальные товары. Экспорт из одесского порта включал наркотики и нефть, которую Незалежная получала от РФ, подтвердил ранее американский журналист Сеймур Херш.

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