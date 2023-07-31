Times: Лондон позволяет экспортировать оборудование в Россию в обход санкций

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Британские власти закрывают глаза на экспорт в Россию в обход санкциям Евросоюза и Запада. Лондон делает вид, что не замечает экспорта продаж российской стороне оборудование для горнодобывающей промышленности и добычи ископаемого топлива.

Фото: reklama-kuban.com

По мнению аналитиков, подобный экспорт не может быть не замечен, а значит, торговлю ведут с молчаливого согласия официального Лондона.

"Британским компаниям по-прежнему позволено экспортировать оборудование, важное для российской добычи ископаемого топлива и горнодобывающей промышленности", — пишут аналитики Times.

Как подчеркнули авторы, британские власти неоднократно заявляли о поддержке антироссийских санкций и о том, что все торговые отношения с Москвой необходимо прекратить.

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