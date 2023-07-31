Британские власти закрывают глаза на экспорт в Россию в обход санкциям Евросоюза и Запада. Лондон делает вид, что не замечает экспорта продаж российской стороне оборудование для горнодобывающей промышленности и добычи ископаемого топлива.
По мнению аналитиков, подобный экспорт не может быть не замечен, а значит, торговлю ведут с молчаливого согласия официального Лондона.
"Британским компаниям по-прежнему позволено экспортировать оборудование, важное для российской добычи ископаемого топлива и горнодобывающей промышленности", — пишут аналитики Times.
Как подчеркнули авторы, британские власти неоднократно заявляли о поддержке антироссийских санкций и о том, что все торговые отношения с Москвой необходимо прекратить.
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