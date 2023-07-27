Минтруд РФ раскрыл средний размер пенсии в четырёх новых регионах страны

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Специалисты Минтруда впервые рассказали о среднем размере пенсии, которую получают жители четырёх новых регионов Российской Федерации.

Фото: Global Look Press

Речь идёт о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Как сообщает РБК, ссылаясь на справочные материалы Минтруда, средний размер выплат во всех вышеназванных субъектах без компенсации — 15,97 тысячи рублей.

При этом с учётом компенсации средняя пенсия в новых регионах выросла. Жители Донецкой Народной Республики стали получать в среднем по 18,29 тысячи рублей, Луганской Народной Республики — по 17,31 тысячи, Запорожской области — по 17,92 тысячи, Херсонской области — по 16,9 тысячи рублей.

Согласно данным на 21 июля 2023 года, средняя сумма пенсионных выплат по всем четырём субъектам увеличилась до 18 235 рублей.

Ранее стало известно, что в РФ планируется запустить программу долгосрочных сбережений, которая позволит создать подушку безопасности на будущее.