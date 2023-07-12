Адвокат Билялова рассказала, кому выгодны долгосрочные сбережения

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

С нового года в России запустят программу долгосрочных сбережений. Договор по ней будет заключаться на срок не менее 15 лет. Это позволит гражданам страны получить дополнительный доход в будущем и создать финансовую подушку безопасности.

Фото: grozny-inform.ru

Адвокат Анастасия Билялова составила определённую формулу человека, которому будут выгодны долгосрочные сбережения. Будущий вкладчик должен соответствовать нескольким параметрам, отметила она.

"Новый вид долгосрочных сбережений будет выгоден в первую очередь тем, кто рассчитывает дожить до пенсии по старости, не имеет возможности/навыков/желания инвестировать в иные инструменты и будет иметь доход менее 80 тысяч рублей в месяц", — сообщила юрист в беседе с Телеканалом "360".

Специалист добавила, что размер дополнительного стимулирующего взноса по договору долгосрочных сбережений не может составлять более 36 тысяч рублей в год.

"Таким образом, имеет смысл инвестировать по 36 тысяч рублей в год первые три года", — резюмировала Билялова.

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