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Адвокат Билялова рассказала, кому выгодны долгосрочные сбережения

1:09
Экономика

С нового года в России запустят программу долгосрочных сбережений. Договор по ней будет заключаться на срок не менее 15 лет. Это позволит гражданам страны получить дополнительный доход в будущем и создать финансовую подушку безопасности.

Адвокат Билялова рассказала, кому выгодны долгосрочные сбережения
Фото: grozny-inform.ru

Адвокат Анастасия Билялова составила определённую формулу человека, которому будут выгодны долгосрочные сбережения. Будущий вкладчик должен соответствовать нескольким параметрам, отметила она.

"Новый вид долгосрочных сбережений будет выгоден в первую очередь тем, кто рассчитывает дожить до пенсии по старости, не имеет возможности/навыков/желания инвестировать в иные инструменты и будет иметь доход менее 80 тысяч рублей в месяц", — сообщила юрист в беседе с Телеканалом "360".

Специалист добавила, что размер дополнительного стимулирующего взноса по договору долгосрочных сбережений не может составлять более 36 тысяч рублей в год.

"Таким образом, имеет смысл инвестировать по 36 тысяч рублей в год первые три года", — резюмировала Билялова.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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